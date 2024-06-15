دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شعر اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش بالحسرة، بعد خسارة منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت على أرض الملعب الأولمبي في برلين، السبت.

وأظهرت لقطات مصورة عدم رضا مودريتش على النتيجة بعد صافرة نهاية المباراة، التي جاءت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وشُوهد خوسيلو، مهاجم منتخب إسبانيا وزميل لوكا مودريتش في نادي ريال مدريد، وهو يعانق اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 38 عاماً، ثم تحدث معه، إذ حرص على مواساته.

وكان مودريتش قد شارك في المباراة منذ بدايتها، قبل أن يخرج عند الدقيقة 65، بينما لم يشارك خوسيلو، إذ كان جالساً على مقاعد البدلاء.

ونجح رفاق خوسيلو بتحقيق الفوز على زملاء لوكا مودريتش للمرة الثانية على التوالي في "اليورو"، إذ سبق وأن تغلبوا عليهم في البطولة الماضية.