دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر المدرب الحالي جوزيه مورينيو والمدرب السابق أليكس فيرغسون المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأوروبية (اليورو) بين منتخب ألمانيا ومنتخب إسكتلندا، الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة مورينيو وهو يلتقي بفيرغسون في ملعب "أليانز أرينا"، الذي يستضيف المباراة، وقد تصافحا وتحدثا معاً، لتخطف هذه اللقطات أنظار المتابعين.

ونشر جوزيه مورينيو عبر حسابه على منصة إنستغرام صورة تجمعه مع أليكس فيرغسون، وعلّق قائلاً: "مع الإسطورة الإسكتلندية، رجل عظيم".

وسبق للمدرب البرتغالي (61 عاماً) ونظيره الإسكتلندي وأن تواجها ضدّ بعضهما البعض في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينهي فيرغسون (82 عاماً) رحلته التدريبية.

وتحتضن الأراضي الألمانية النسخة السابعة عشر من "اليورو", على أن تختتم منافسات البطولة في يوم 14 يوليو/ تموز المقبل.