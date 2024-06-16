"لحظة من اليورو".. احتفال "جديد" بين بيلينغهام وأرنولد يجذب الانتباه

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نشر الأحد ، 16 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح اللاعب جود بيلينغهام أهداف مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب صربيا على أرض ملعب "فيلتينس أرينا"، الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وجاء هدف بيلينغهام عند الدقيقة 13 من زمن المباراة، عبر كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

واحتفل جود بيلينغهام بهدفه على طريقته الشهيرة، إذ توجه نحو خط الملعب وفتح ذراعيه أمام الجماهير.

وشارك بيلينغهام زميله ترنت ألكساندر أرنولد في احتفال جديد، إذ جلسا على ركبتيهما ووضعا أيديهما على رأسهما، ليجذبا انتباه الجماهير.

ويعد هذا الهدف رقم 4 لجود بيلينغهام مع منتخب "الأسود الثلاثة"، بعد خوضه 30 مباراة دولية.