دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك، هدفاً جميلاً، في مرمى منتخب سلوفينيا، خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، الأحد.

وجاء هدف إريكسن عند الدقيقة 17، إذ تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مميزة من زميله، جوناس ويند، ثمّ وضعها في الشباك.

وساهم هدف كريستيان إريكسن في تحقيق منتخب الدنمارك التعادل مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 1/1، وقد نال أداء اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً استحسان المتابعين.

ومر 1100 يوم على تعرض متوسط الميدان الدنماركي لأزمة قلبية حادة، في مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب فنلندا في افتتاح نهائيات "اليورو" بنسخته الماضية 2020.

وحينها غاب إريكسن عن الملاعب لفترة زمنية طويلة، قبل أن يعود ويلعب لناديي برينتفورد ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، ويظهر مجدداً مع رفاقه في منتخب الدنمارك.