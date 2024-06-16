دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، جدلاً بعد قيامه بسلوك غير مرغوب به، على هامش مواجهة الفريق لمنتخب بولندا، الأحد، على أرض ملعب "فولكسبارك".

وأظهرت لقطات مصورة، تداولها مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، المدرب كومان وهو يعبث بأنفه خلال جلوسه على مقاعد البدلاء، إذ قام باستخراج "مخاط الأنف" بالإصبع، ليضعه هذا التصرف في مرمى الانتقادات.

وكان رونالد كومان قد قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز على منتخب بولندا بهدفين لواحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة على الأراضي الألمانية.

بهذا الفوز، وصل منتخب هولندا للنقطة الثالثة في صدارة سلم ترتيب المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والنمسا.