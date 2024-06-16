هكذأ هنأ محمد صلاح متابعيه بمناسبة عيد الأضحى

الأحد ،

نشر الأحد ، 16 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه بمناسبة عيد الأضحى، الّذي يصادف 16 يونيو/ حزيران.

وكتب صلاح عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا".

وكان محمد صلاح قد بلغ عامه الـ 32، أمس السبت، واحتفل بذكرى ميلاده كل من فريق "الريدز" ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقال نادي ليفربول: "أسطورة ليفربولية صناعة مصرية، عيد ميلاد سعيد للملك المصري محمد صلاح!".

فيما قال حساب البريميرليغ الرسمي: "وما نيلُ المطالب بالتمني ولكن تُؤخذُ الدُنيا غِلابا، يوم ميلاد سعيد للملك المصري محمد صلاح".

كما نشر النجم المصري بعض من اللقطات المصورة على منصة إنستغرام من احتفاله بدخوله عاماً جديداً.