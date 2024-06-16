(CNN) -- أطلقت الشرطة الألمانية، الأحد، النار على مشتبه به هدد ضباطها بفأس وعبوة حارقة في هامبورغ، قبل ساعات من استضافة المدينة مباراة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وقالت شرطة مدينة هامبورغ إن رجلاً هدد الضباط في منطقة سانت باولي الشهيرة وأُصيب بالرصاص في ساقه، ويتلقى المشتبه به العلاج الطبي.

ورغم استضافة المدينة الواقعة شمالي ألمانيا مباراة في "اليورو" بين منتخب هولندا ومنتخب بولندا، إلا أن الحادث لا علاقة له بكرة القدم، ولا يعتبر مرتبطاً بالإرهاب، بحسب الشرطة الألمانية.

ووقع الحادث على بعد 700 متر (0.4 ميل) من منطقة المشجعين، وكانت هناك "مسيرة للمعجبين" قام بها المشجعون الهولنديون بالقرب من مكان الحادث في وقت سابق، الأحد، إلا أنه بحلول الوقت الذي هدد فيه الرجل ضباط الشرطة، كانت المسيرة قد انتهت ولم يبقَ الكثير من مشجعي كرة القدم في المنطقة، وفقاً لمتحدث باسم الشرطة.

وداخل الملعب، تغلّب منتخب هولندا على منتخب بولندا بهدفين لواحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات.