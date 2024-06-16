"ربطة رأس" ممفيس ديباي في مباراة هولندا وبولندا تثير ردود فعل طريفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدا المهاجم الهولندي ممفيس ديباي بمظهر جديد، خلال مباراة منتخب بلاده ومنتخب بولندا، على أرض ملعب "فولكسبارك"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وظهر ديباي البالغ من العمر 30 عاماً وهو يرتدي ربطة رأس، كُتِب عليها: "من يهتم"، وتحمل رقم 10.

وأثارت ربطة رأس ممفيس ديباي ردود فعل طريفة، إذ قال بعض من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إن المهاجم الهولندي بدا وكأنه لاعب كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين، إذ يرتدي اللاعبون هناك ربطة رأس خلال المباريات.

ويشارك ديباي في المباراة الدولية رقم 93 مع منتخب هولندا، وسبق أن سجّل 45 هدفاً وقدم 31 تمريرة حاسمة.