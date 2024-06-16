دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدث موقف "طريف" بين مشجع ألباني وآخر إيطالي، على هامش مباراة المنتخبين، على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وأظهرت لقطات مصورة تواجد بعض من الجماهير الألبانية والإيطالية في إحدى الشوارع في ألمانيا، قبل انطلاق المباراة.

وقام مشجع ألباني بتقطيع بعض القطع من "السباغيتي"، وهي نوع من المعكرونة من أصل إيطالي، أمام مشجع إيطالي، كان يجلس على ركبته ويطلب منه ألا يفعل ذلك، مما أثار ضحك الحاضرين.

داخل الملعب، حقق منتخب إيطاليا الفوز بهدفين لواحد، وسجّل للآزوري كلّ من أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا، فيما أحرز نديم بايرامي هدف منتخب ألبانيا الوحيد.