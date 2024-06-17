دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تصرف قام به اللاعب كيليان مبابي مع مجموعة من الأطفال تفاعلاً، على هامش مباراة منتخب فرنسا ومنتخب النمسا، على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، الاثنين.

في ممر الملعب، قام بعض الأطفال، الذين يتم اصطحابهم عند الدخول للمستطيل الأخضر، بالاقتراب من مبابي ومصافحته، ثمّ طلبوا منه التوقيع على قمصانهم.

واستجاب اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، لطلب الأطفال، قبل أن يمازحهم وينتابه الضحك.

ويلعب كيليان مبابي ورفاقه مع منتخب النمسا في أول مباريات الفريقين في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، المقامة في ألمانيا.

ويمتلك مبابي برصيده 47 هدفًا و33 تمريرة حاسمة بعد خوضه 79 مباراة دولية مع منتخب الديوك.