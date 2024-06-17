دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقع موقف طريف بين مشجع نمساوي وآخر فرنسي، قبل انطلاق مباراة المنتخبين، على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، الاثنين، ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وأظهرت لقطات مصورة تواجد الجماهير النمساوية ونظيرتها الفرنسية معًا، وقام مشجع نمساوي بشطر قطعة من خبز الباغيت الفرنسي، أمام مشجع فرنسي، كان يطلب منه ألا يفعل ذلك، مما أثار ضحك الحضور.

وجاء ذلك على غرار ما فعله مشجع ألباني قبل مباراة منتخب بلاده مع منتخب إيطاليا، إذ قام بكسر أعواد معكرونة "السباغيتي" الإيطالية الأصل، أمام مشجع إيطالي، كان يجلس على ركبته ويطلب منه ألا يفعل ذلك.

ويأتي لقاء منتخب النمسا مع منتخب فرنسا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة اليورو بنسختها السابعة عشرة، التي تقام في ألمانيا بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.