رومانيا وأوكرانيا.. لاعب ضمك السعودي يسجل أحد أجمل أهداف يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل نيكولاي ستانسيو، لاعب منتخب رومانيا، هدفاً بطريقة جميلة للغاية، في مرمى منتخب أوكرانيا، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الاثنين، في الجولة الأولى من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وكان حارس مرمى منتخب أوكرانيا، أندري لونين، قد أخطأ في إبعاد الكرة، لتصل إلى لاعب المنافس، الذي قام بإرسالها إلى زميله نيكولاي ستانسيو، ليسدد الأخير الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تسكن الشباك، عند الدقيقة 29.

ويعد هذا الهدف رقم 15 لنيكولاي ستانسيو (31 عامًا)، الذي يلعب في صفوف نادي ضمك السعودي، مع منتخب بلاده، بعد خوضه 71 مباراة دولية.

ويقع منتخب رومانيا ونظيره أوكرانيا في المجموعة الخامسة في يورو 2024، إلى جانب منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا.