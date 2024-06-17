دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاش البلجيكي روميلو لوكاكو أسوأ اللحظات في مسيرته الكروية، خلال خسارة منتخب بلاده من أمام منتخب سلوفاكيا بهدف دون رد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

في المباراة، أهدر لوكاكو 3 فرص محققة، قبل أن يتم إلغاء هدفين له في الدقيقتين 56 و86، الأول بسبب التسلل، والثاني لوجود لمسة يد على زميله في منتخب "الشياطين الحمر".

وأظهرت لقطات مصورة شعور المهاجم البلجيكي، البالغ من العمر 31 عامًا، بالحسرة بعد إخفاقه بوضع الكرة في شباك المنافس 3 مرات، وبدا غاضبًا بعد إلغاء الهدفين.

وبيّنت اللقطات عدم رضا روميلو لوكاكو على نتيجة المباراة، في افتتاح مشوار منتخب بلجيكا في بطولة اليورو بنسختها السابعة عشرة، المقامة في ألمانيا.