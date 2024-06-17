نهاية رحلة راموس مع إشبيلية.. والنادي يوجه رسالة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إشبيلية الإسباني عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، رحيل المدافع سيرخيو راموس عن صفوف الفريق.

وقال النادي إن راموس أبلغ الإدارة بعدم استمراره في الموسم المقبل 2025/2024، على أن يودع النادي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء المقبل.

ووجّه إشبيلية رسالة شكر إلى المدافع، البالغ من العمر 38 عامًا، عقب إعلان رحيله، قائلاً إنه "يود أن يشكر سيرخيو راموس على الالتزام والقيادة وأقصى قدر من التفاني الذي أظهره في هذا الموسم، متمنيًا له حظًا سعيدًا في التحدي الاحترافي المقبل".

وارتدى راموس قميص النادي الإسباني مجددًا في صيف 2023، بعد أن كان قد لعب له بين عامي 2004 و2005.

في موسم 2024/2023، لعب سيرخيو راموس 37 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.