دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز أردا غولر، لاعب منتخب تركيا، هدفًا في مرمى منتخب جورجيا، خلال مباراة المنتخبين على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وجاء هدف غولر عند الدقيقة 65 من زمن المباراة، إذ سدد كرة "صاروخية" من منطقة بعيدة عن المرمى، قبل أن تسكن الزاوية اليمنى لحارس المنافس.

وساهم هدف اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في فوز منتخب بلاده على منتخب جورجيا بثلاثة أهداف لواحد.

ويعد هذا الهدف الثاني لأردا غولر مع منتخب تركيا بعد خوضه 8 مباريات دولية.

بعد هدفه، أشاد مشعجون بإمكانيات وقدرات غولر، الذي يلعب لنادي ريال مدريد الإسباني، ومنهم من وصفه بـ"الموهبة الأفضل".