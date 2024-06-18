مدرب الزمالك "يثير ضجة" بعد دفعه للحكم خلال مباراة في الدوري المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار المدير الفني للزمالك جوزيه غوميز، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد دفعه للحكم، خلال مباراة الفريق مع نظيره المصري، على أرض ملعب الأول، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ففي الدقيقة 73، احتسب الحكم أحمد الغندور ركلة جزاء لصالح فريق "الفارس الأبيض"، وسدد اللاعب أحمد سيد "زيزو" الركلة، لكنّ الكرة ارتطمت بالعارضة ثمّ ارتطمت بالأرض، وحينها اعتقد أفراد الزمالك أن الكرة تجاوزت خط المرمى عند ارتطامها بالأرض، إلا أن الغندور لم يحتسب أي شيء لصالح صاحب الأرض والضيافة.

على أثر ذلك، انفعل غوميز غضبا على الحكم الرابع، عاطف حسين، قبل أن يقوم بدفعه.

وعقب خسارة الزمالك من ضيفه المصري بهدفين لواحد، قال جوزيه غوميز خلال حديثه مع قناة "OnTime Sports" المصرية، إن الحكم أحمد الغندور "تغاضى عن احتساب الهدف"، وأضاف أن الكرة "تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها".

قال غوميز: "عايزين نهزر أم نشوف كرة حقيقية، في فرق ما بتكسبش بسبب الأخطاء التحكيمية، أخطاء ثم أخطاء، هو (الحكم) تقصد أن يفعل ذلك".

كما أصدر فريق "الفارس الأبيض" بيانا، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال من خلاله إنه يطالب بإيقاف حكم الساحة، الغندور، وحكم تقنية الـ"VAR"، ومنعهما من قيادة أي مباراة للفريق في المرحلة المقبلة، بسبب "مخالفات تحكيمية صارخة قد تسببت في تغيير نتيجة المباراة".