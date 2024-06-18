دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطات مصورة لكريستيانو رونالدو وبعض من الأطفال، على هامش مباراة منتخب البرتغال ومنتخب التشيك، على أرض ملعب "ريد بول أرينا"، الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات النجم البرتغالي وهو يصافح بعض الأطفال، الذين يتم اصطحابهم عند الدخول للمستطيل الأخضر، في ممر الملعب، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة.

وانتاب الأطفال فرحة عارمة بعد مصافحتهم للاعب البالغ من العمر 39 عامًا.

ويلتقي منتخب البرتغال مع منتخب التشيك في أول مباراة للفريقين في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، المقامة في ألمانيا.

ويشارك رونالدو في بطولة اليورو للمرة السادسة، ليكون أكثر لاعب ظهر في البطولة على مر التاريخ.