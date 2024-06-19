دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل بهدفين لمثلهما على نتيجة مباراة بين منتخبي كرواتيا ومنتخب ألبانيا، على أرض ملعب "فولكسبارك"، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وكانت النتيجة تشير لتقدم منتخب كرواتيا بنتيجة 1/2 حتى الدقيقة 90، قبل أن ينجح اللاعب كلاوس غجاسولا في إحراز هدف التعديل في الوقت بدل الضائع.

واحتفل سيلفينيو، المدير الفني لمنتخب ألبانيا، بشكل جنوني بهدف التعادل، وركض مسرعًا على خط الملعب، إذ انتابته فرحة عارمة.

من جانبه، لم يكن لوكا مودريتش، لاعب منتخب كرواتيا، راضيًا على إهدار النقاط الثلاث في الدقائق الأخيرة.

وأظهرت لقطات مصورة حسرة متوسط الميدان الكرواتي (38 عامًا) عقب صافرة النهاية.