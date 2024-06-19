يورو 2024.. أول ظهور لمبابي مع منتخب فرنسا بعد إصابته بالأنف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في تدريبات منتخب بلاده، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة منتخب هولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على منصة إكس (تويتر سابقًا) فيديو يظهر تواجد اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، في التدريبات، وهو يرتدي واقي الأنف.

وبيّن الفيديو مبابي وهو يتدرب مع الكرة تحت قيادة أحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب الديوك.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الأنف، خلال مباراة منتخب فرنسا مع منتخب النمسا، الاثنين الماضي.

في الدقائق الأخيرة من المباراة، تنافس مبابي ولاعب منتخب النمسا، كيفين دانسو، على الكرة، واصطدم وجه الأول بكتف الثاني، ليتعرض اللاعب الفرنسي للإصابة بالأنف وينزف دمًا، قبل أن يخرج من المستطيل الأخضر.

وحينها قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن اللاعب أصيب بكسر في الأنف بعد خضوعه لفحوصات إشعاعية في مستشفى دوسلدورف، لكنه لن يخضع لعملية جراحية على الفور، على أن يرتدي قناع وجه حتى يتمكن صاحب الرقم 10 في المنتخب الفرنسي من "الاستعداد لعودته إلى المنافسة، بعد فترة مخصصة للعلاج".