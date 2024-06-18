سيرتدي قناع وجه.. ما آخر تطورات إصابة مبابي في "يورو" 2024؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن كيليان مبابي أُصيب بكسر بالأنف، خلال مباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب النمسا، على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تنافس مبابي ولاعب منتخب النمسا، كيفين دانسو، على الكرة، واصطدم وجه الأول بكتف الثاني، ليتعرض اللاعب الفرنسي للإصابة بالأنف وينزف دماً، قبل أن يخرج من المستطيل الأخضر.

وكانت هناك مخاوف من حاجة كيليان مبابي إلى عملية جراحية، مما يعني غيابه لفترة طويلة عن الملاعب خلال بطولة "اليورو" بنسختها الـ17.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "أُصيب مبابي بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا، الاثنين، في مدينة دوسلدورف".

وأضاف: "تمّت رعاية قائد المنتخب الفرنسي أولاً من قِبل الطاقم الطبي والطبيب فرانك لوغال، الذي شخّص إصابته بكسر في الأنف، تمّ تأكيد التشخيص خلال الفحوصات الإشعاعية في مستشفى دوسلدورف".

وتابع الاتحاد الفرنسي، قائلاً: "لقد عاد مبابي إلى معسكر الفريق، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون أن يخضع لعملية جراحية على الفور".

وأتمّ قائلا: "سيتم صنع قناع له حتى يتمكن صاحب الرقم 10 في المنتخب الفرنسي من الاستعداد لعودته إلى المنافسة، بعد فترة مخصصة للعلاج".

ومن جانبه، مازح مبابي متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سألهم عمّا إذا كانت لديهم أي أفكار حول تصميم الأقنعة.