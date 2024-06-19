الزمالك يعاقب حارس مرماه بعد مشاجرة مع زميله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك المصري، معاقبة حارس المرمى محمد عواد، بعد شجار مع زميله حسام عبد المجيد، خلال مباراة الفريق مع نظيره المصري البورسعيدي، الاثنين الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وكشف عبد الواحد السيد أنه تم إيقاف محمد عواد وإحالته للتحقيق، بسبب ما بدر منه خلال مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري المصري، إذ بدا غاضبًا ودفع زميله حسام عبد المجيد على أثر تلقي الفريق هدفًا من المنافس.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه سبق أن تمّ فرض غرامة مالية على حارس المرمى، البالغ من العمر 31 عامًا، بخصم 25% من قيمة عقده، بعد المباراة مباشرة.

وكان محمد عواد قد شارك في 23 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.