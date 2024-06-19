دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوز منتخب بلاده على منتخب التشيك بنتيجة 1/2، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وكان اللاعب فرانشيسكو كونسيساو أهدى منتخب البرتغال الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الوقت القاتل 90+، قبل أن ينتاب رونالدو فرحة عارمة ويحتفل أمام حارس مرمى ومدافع منتخب التشيك.

وعقب صافرة النهاية، سارع كريستيانو رونالدو لمعانقة زميله كونسيساو، صاحب هدف الفوز.

وبدا النجم البرتغالي سعيدا بتحقيق النقاط الثلاث في بداية مشوار منتخب بلاده في بطولة "اليورو".

وعلق نادي النصر السعودي على فوز لاعبه رونالدو مع رفاقه في منتخب البرتغال، إذ كتب حساب "العالمي": "انتصارٌ برتغالي في المباراة الأولى، نبـارك لقائدنا كريستيانو رونالدو الفوز".