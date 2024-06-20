دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة من لقاء كاسبر شمايكل، حارس مرمى منتخب الدنمارك، مع والده، بيتر، على هامش مباراة في الجولة الثانية من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

تواجد بيتر شمايكل، الحارس الدنماركي السابق، في ملعب "فرانكفورت أرينا"، لحضور مباراة منتخب بلاده مع منتخب "الأسود الثلاثة"، الخميس.

وقبل صافرة البداية، أظهرت اللقطات حديث وعناق بين كاسبر ووالده بيتر، داخل المستطيل الأخضر، إذ حرص الأب على دعم ابنه ومساندته، لتخطف هذه اللقطات الأنظار.

وسبق لبيتر وأن أظهر دعمه لنجله كاسبر، خلال البطولات الدولية السابقة التي شهدت مشاركة منتخب الدنمارك.

كاسبر، البالغ من العمر 37 عاماً، حمى مرمى منتخب بلاده على غرار والده في 102 مباراة، وقد حافظ على نظافة شباكه في 47 مباراة.