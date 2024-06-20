دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سخر بعض من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من البنية الجسدية للاعب المجري مارتن آدم، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

تداول نشطاء لقطات مصورة تظهر مارتن آدم بطول ووزن زائد، وظهر اللاعب حليق الرأس وبلحية حمراء كبيرة.

من يكون مارتن آدم؟

هو في عامه الـ 29، إذ ولد في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994.

يبلغ طوله 1.91 m، ووزنه نحو 86 كغم، ينشط داخل المستطيل الأخضر في مركز المهاجم، فيما تبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو (860 ألف دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

لعب لأندية فاساس وكابوسفار وباكسي في المجر، قبل أن ينضم لنادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في يوليو/ تموز 2022.

في موسم 2024/2023، ظهر في 20 مباراة بمختلف المسابقات التي يخوضها نادي أولسان هيونداي، أحرز فيها 8 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب بلاده في 24 مباراة، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وكان قد شارك في مباراتي منتخب المجر أمام منتخبي سويسرا وألمانيا، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات في "اليورو"، كلاعبٍ بديلٍ.