"لحظة من اليورو".. موقف "محرج" للسويسري شاكيري خلال احتفاله بهدفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل لاعب منتخب سويسرا، شيردان شاكيري، هدفا في مرمى منتخب اسكتلندا، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب "راين إنرجي"، الأربعاء، ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وجاء هدف شاكيري عند الدقيقة 26 من زمن المباراة، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنافس.

وعند احتفاله بالهدف، تعثر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، إذ فقد توازنه وانزلق.

وساهم هدف شيردان شاكيري في تعادل منتخب سويسرا مع منتخب اسكتلندا بنتيجة 1/1، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة "اليورو" المقامة على الأراضي الألمانية.

ويعد هذا الهدف رقم 32 لشاكيري مع منتخب بلاده، بعد خوضه 124 مباراة دولية.