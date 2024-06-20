منتخب صربيا يهدد بالانسحاب من بطولة "يورو 2024" لهذا السبب

(CNN) -- أرسل الاتحاد الصربي لكرة القدم رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الأوروبي (يويفا)، بعد الهتاف الّذي ورد أنه سُمع في مباراة ضمن بطولة "يورو" 2024، بين منتخب كرواتيا ومنتخب ألبانيا، الأربعاء، في مدينة هامبورغ الألمانية.

وفي رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الأوروبي، ثيودور ثيودوريديس، الخميس، وصف الاتحاد الصربي الأمر بأنه "هتاف مشترك مخزي من قِبل مشجعي المنتخبين الوطنيين، والذي كان موجهاً ضد الأمة الصربية ككل"، وقال الاتحاد الصربي إن الهُتاف كان "اقتل، اقتل، اقتل الصرب".

كما هدد الأمين العام لاتحاد كرة القدم الصربي، يوفان شورباتوفيتش، بانسحاب منتخب صربيا من البطولة، وفقاً لإذاعة وتلفزيون صربيا الحكومية (RTS/PTC)، في تعليقات نُشرت مساء الأربعاء.

وقال يوفان شورباتوفيتش: "ما حدث فضيحة وسنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات، حتّى لو كان ذلك يعني عدم مواصلة المنافسة".

العداء بين المشجعين الكرواتيين والألبان تجاه صربيا ينبع من التسعينيات وصراعات البلقان، ويُنظر إليه عموماً على أنه مظالم عرقية وسياسية، وتشمل القضايا التركيز على قضية كوسوفو، وهي مقاطعة سابقة تتمتع بالحكم الذاتي في صربيا، ولكن تسكنها أغلبية من العرق الألباني.

وفي الرسالة الّتي نشرها الاتحاد الصربي لكرة القدم على الإنترنت، طلب من الاتحاد الأوروبي، الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية "معاقبة المسؤولين" عن أفعالهم، وذكّر المنظمة "بأن هذا النوع من الهيجان والكراهية والعنصرية يمثل كلّ ما تمثله منظمتكم".

توضّح الرسالة أيضاً الوقت المحدد لسماع الهُتاف، الدقيقة 58 من زمن المباراة، واُتهم لاعباً ألبانياً لم يُذكَر اسمه، باستخدام مكبر الصوت بعد المباراة "لتأجيج" الجماهير باستخدام نفس الهُتاف.

اتصلت شبكة CNN بالاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحادين الألباني والكرواتي للتعليق على رسالة الاتحاد الصربي.

منذ بداية البطولة، تمّ فرض غرامات على الاتحادين الصربي والألباني من قِبل الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث جماهيرية.

حينها أعلن يويفا أنه فرض غرامة على الاتحاد الألباني بسبب 4 حوادث خلال المباراة الافتتاحية للفريق أمام منتخب إيطابيا، وهي إشعال الألعاب النارية، وإلقاء أشياء، واقتحام الملعب، و "بث رسائل استفزازية لا تصلح لحدث رياضي".

في المجمل، تمّ تغريم ألبانيا مبلغ 37.375 يورو (حوالي 40.000 دولار) بسبب هذه الحوادث.

وبعد خسارة منتخب صربيا أمام منتخب إنجلترا، الأحد، قدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول لافتة وهُتافات، يقال إن المشجعين الصرب رددواها في المباراة، ووصف البيان الهُتافات بأنها "شوفينية وعنصرية".

وفرض يويفا غرامة على منتخب صربيا، بسبب قيام المشجعين "بنقل رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي" وإلقاء أشياء، وكلاهما أدى إلى غرامة إجمالية قدرها 14500 يورو (حوالي 15500 دولار).