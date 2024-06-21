دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتاب اللاعب الأوكراني رومان ياريمتشوك البكاء، بعد فوز منتخب بلاده على منتخب سلوفاكيا بنتيجة 1/2، على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وكان ياريمتشوك قد سجل هدف منتخب أوكرانيا الثاني في المباراة بعد أن وضع الكرة في الشباك ببراعة من داخل منطقة الجزاء، ليقود الفريق إلى تحقيق أول ثلاث نقاط في "اليورو".

عقب صافرة النهاية، ظهر رومان ياريمتشوك، البالغ من العمر 28 عاماً، وهو يذرف الدموع.

كما احتفل ياريمتشوك ورفاقه مع الجماهير المتواجدة في مدرجات الملعب، إذ تبادلوا التحية ورددوا الهُتافات.

وبات رومان ياريمتشوك يمتلك 16 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 52 مباراة.