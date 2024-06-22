دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت لقطات مصورة بين كريستيانو رونالدو وأحد الأطفال، أنظار المتابعين، على هامش مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب تركيا، السبت، ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وأظهرت اللقطات السعادة على ملامح طفلة، من بين الأطفال الذين يتم اصطحابهم عند الدخول للمستطيل الأخضر، بعد لقائها بالنجم البرتغالي قبل بداية المباراة.

ورغبت الطفلة بمصافحة رونالدو، قبل أن يمازحها اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا ويعانقها.

ويلتقي منتخب البرتغال مع منتخب تركيا على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان كريستيانو رونالدو ورفاقه قد تغلبوا على منتخب التشيك بهدفين لواحد، في الجولة الأولى.