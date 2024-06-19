لعب مع أب ونجله.. "يورو" 2024 يشهد "واقعة غريبة" في مسيرة رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إحصائية مميزة إلى مسيرته الكروية، بعد أن تمكّن من اللعب مع أب ونجله.

في أغسطس/ آب 2002، شارك رونالدو في مباراة بين ناديه السابق، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ونادي إنتر ميلان الإيطالي، ضمن التصفيات المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

حينها ظهر كريستيانو رونالدو لقرابة 20 دقيقة في المباراة التي شهدت مشاركة البرتغالي الآخر سيرجيو كونسيساو مع نادي إنتر ميلان.

سيرجيو كونسيساو، لعب لمنتخب البرتغال في مباريات دولية عدة ومثّل عدداً من الأندية الأوروبية، منها نادي إنتر ميلان، قبل أن يعتزل اللعبة في عام 2010، ثمّ دخل عالم التدريب وقاد نادي بورتو البرتغالي مؤخراً.

في يونيو/ حزيران 2024، لعب رونالدو بجوار اللاعب فرانشيسكو كونسيساو، وهو نجل سيرجيو كونسيساو، في مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وكان فرانشيسكو كونسيساو قد قاد منتخب البرتغال لتحقيق الانتصار على منتخب التشيك بنتيجة 1/2، بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع 90+.

وانتاب كريستيانو رونالدو فرحة عارمة بهدف فرانشيسكو كونسيساو، وسارع على معانقته عقب صافرة النهاية.