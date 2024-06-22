دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بمرور 7 أعوام على انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف "الريدز".

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، السبت، صورة لصلاح في أول ظهور له في غرفة ملابس الفريق، وعلّق قائلاً: "في مثل هذا اليوم بدأ فصل جديد من تاريخ الريدز، 22 يونيو 2017، محمد صلاح ينضم لليفربول".

ونشر النادي الإنجليزي لقطات مصورة للاعب البالغ من العمر 32 عاماً مع الألقاب التي حققها برفقة زملائه.

ماذا قدّم صلاح مع ليفربول؟

لعب صلاح 349 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 211 هدفاً، ليحتل المركز الخامس على سلم ترتيب الهدّافين التاريخيين للنادي، فيما قدّم 87 تمريرة حاسمة.

وظفر بـ8 ألقاب برفقة الفريق، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

كما حظي بجائزة الحذاء الذهبي في مسابقة البريميرليغ 3 مرات، ونال جائزة لاعب الموسم في النادي 4 مرات.

ويعتبر صلاح أكثر لاعب في النادي تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ155 هدفاً، وأكثر لاعب في النادي هزاً للشباك في البطولات الأوروبية بـ47 هدفاً.

كما يعد محمد صلاح أكثر لاعب في النادي إحرازاً للأهداف ضدّ منافس واحد خلال فترة تواجده، إذ سجّل 14 هدفاً أمام نادي مانشستر يونايتد.