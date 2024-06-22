يورو 2024: إشادات تنهال على كانتي.. ونادي اتحاد جدة يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) بأداء اللاعب الفرنسي نغولو كانتي، خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب هولندا، على أرض ملعب "ريد بول أرينا"، الجمعة، ضمن منافسات نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وقدم متوسط الميدان مجهودا كبيرا على الصعيدين الدفاعي والهجومي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ونال كانتي، المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسبق لنغولو كانتي وأن حقق هذه الجائزة في الجولة الأولى، ليكون أول لاعب ينجح بالفوز بالجائزة في مرتين على التوالي، ضمن البطولة المقامة على الأراضي الألمانية.

وهنأ نادي اتحاد جدة السعودي لاعبه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي: "تهانينا لنجمنا الفرنسي نغولو كانتي حصوله على نجومية مواجهة منتخبه في يورو 2024 للمرة الثانية على التوالي".

إليكم أبرز التعليقات: