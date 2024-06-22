لاعب منتخب التشيك يسجّل "أغرب" أهداف بطولة "يورو 2024"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل باتريك شيك، لاعب منتخب التشيك، هدفاً بطريقة غريبة، في مرمى منتخب جورجيا، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب "فولكسبارك"، السبت، ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

كان منتخب التشيك قد حصل على ركلة ركنية عند الدقيقة 59، وبعد تنفيذها قام أحد اللاعبين بتوجيه الكرة نحو الشباك، إلا أن الكرة ارتطمت بالعارضة، قبل أن ترتطم بصدر باتريك شيك بشكل مفاجئ للاعب ، وتدخل المرمى.

وساهم هدف اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في تعادل منتخب بلاده مع منتخب جورجيا بنتيجة 1/1، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة "اليورو" المقامة على الأراضي الألمانية.

ووصل باتريك شيك للهدف رقم 20 مع منتخب التشيك، كما لديه 6 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 40 مباراة دولية.