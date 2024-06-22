يورو 2024: مدرب منتخب تركيا يتعرض لموقف "محرج" بسبب رجل أمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، لموقف محرج، قبل مباراة الفريق مع منتخب البرتغال، السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

فعند نزول فينتشينزو مونتيلا من الحافلة لدخول استاد "سيغنال إيدونا بارك"، رفض أحد رجال الأمن دخوله حتى يبرز بطاقته.

وظهرت علامات عدم الرضا على وجه المدرب البالغ من العمر 50 عامًا، قبل أن يبرز بطاقته ويتمكّن من الدخول.

وكان منتخب تركيا، تحت قيادة فينتشينزو مونتيلا، قد خسر من منتخب البرتغال بثلاثة أهداف دون رد.

وتجمد رصيد منتخب تركيا عند النقطة الثالثة في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة السادسة للبطولة.