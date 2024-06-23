لقطة بين رونالدو وأردا غولر تثير جدلاً.. هل تعمّد عدم مصافحته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة متداولة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) عدم مصافحة كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال، لأردا غولر، لاعب منتخب تركيا، على هامش مباراة الفريقين على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، السبت.

عقب صافرة النهاية، اقترب أردا غولر من النجم البرتغالي لمصافحته، لكنّ الأخير ظهر وكأنه لم ينتبه للاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً.

وقال بعض من المتابعين إن رونالدو تجاهل مصافحة أردا غولر، أحد أبرز اللاعبين الصاعدين حول العالم، فيما رأى البعض الآخر أن كريستيانو لم ينتبه للاعب التركي الذي كان يريد تحيته.

وكان رونالدو قد شارك في المباراة منذ انطلاقتها، فيما شارك أردا غولر كلاعبٍ بديلٍ، إذ دخل للمستطيل الأخضر عند الدقيقة 70.

وتغلّب منتخب البرتغال على منتخب تركيا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).