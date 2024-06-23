تفاعل مع لقطات لجورجينا خلال حضورها مباراة البرتغال وتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضرت عارضة الأزياء الإسبانية وصديقة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب تركيا، السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقامة في ألمانيا.

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطات مصورة لجورجينا رودريغيز خلال تواجدها في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الذي احتضن المباراة.

كان رونالدو (39 عامًا) ورفاقه قد تغلبوا على منتخب تركيا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليضمن منتخب بلادهم التأهل للدور الثاني في كأس الأمم الأوروبية بنسختها السابعة عشر.

وعادة ما تحرص عارضة الأزياء الإسبانية على حضور المباريات التي يشارك فيها صديقها كريستيانو رونالدو، منها مباريات نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين، إذ تحرص على دعم النجم البرتغالي ومساندته.