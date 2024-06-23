"لحظة من اليورو".. رجل أمن يتسبب بإصابة لاعب منتخب البرتغال

الأحد ،

نشر الأحد ، 23 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب أحد رجال أمن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بإصابة لاعب منتخب البرتغال، غونسالو راموس، خلال مواجهة منتخب تركيا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وكان بعض من المشجعين قد اقتحموا أرض الملعب للقاء اللاعبين، قبل أن يقوم رجال الأمن بمطاردتهم.

خلال المطاردة، اصطدم رجل أمن باللاعب غونسالو راموس مما تسبب في سقوطه على الأرض وإلحاق الإصابة به.

وفاز اللاعب غونسالو راموس ورفاقه على منتخب تركيا بثلاثة أهداف دون رد.

وتأهل منتخب البرتغال للدور الثاني في بطولة "اليورو"، المقامة على الأراضي الألمانية، بعد تصدره سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.