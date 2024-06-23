دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقتحم أحد الأطفال أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، للقاء كريستيانو رونالدو، خلال مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب تركيا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وأظهرت لقطات مصورة طفل يدخل للمستطيل الأخضر ويقترب من النجم البرتغالي، الذي استقبله بالابتسامة والأحضان، إذ عانقه، ثم التقط صورة تذكارية معه.

وطارد رجال أمن الملعب الطفل، قبل أن ينجحوا في إخراجه من الميدان، لتثير هذه اللقطات تفاعلاً واسعًا.

وكان رونالدو وزملاؤه قد فازوا على منتخب تركيا بثلاثة أهداف دون رد، ليضمن منتخب بلادهم التأهل إلى الدور الثاني في للبطولة المقامة في ألمانيا.