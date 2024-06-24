بعد إصابة خطرة للاعب مجري.. دعوة لتغيير البروتوكول الطبي في يورو 2024

(CNN) -- دعا اللاعب دومينيك سوبوسلاي إلى تغيير البروتوكولات الطبية بعد تعرض زميله بارناباس فارغا لإصابة خطرة، خلال مباراة بين منتخب المجر ومنتخب إسكتلندا، الأحد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

في الدقيقة 68 من زمن المباراة، اصطدم اللاعب المجري بارناباس فارغا بلاعبي المنافس داخل منطقة الجزاء خلال تنافسهم على الكرة، قبل أن يسقط مغشياً عليه.

وحينها سارع دومينيك سوبوسلاي في التوجه نحو الجهاز الطبي للتدخل على الفور ومعالجة اللاعب، وظهر وهو يساعدهم في إدخال النقالة للمستطيل الأخضر، في حين قام لاعبو منتخب المجر بالتغطية لمنع رؤية الإصابة التي بدت صعبة للغاية.

كما ظهر اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو يذرف الدموع على أثر إصابة زميله بارناباس فارغا.

ونُقل اللاعب المصاب لخارج أرض الملعب، ثم تمّ استئناف المباراة، التي شهدت فوز منتخب المجر بهدف دون رد.

عقب المباراة، أكد الاتحاد المجري لكرة القدم أن بارناباس فارغا في حالة "مستقرة" في مستشفى قريب، وأنه كان يعاني من ارتجاج في المخ وكسر في عظم الوجنة مما تطلب عملية جراحية.

وقال دومينيك سوبوسلاي للصحفيين وهو يفكر في إصابة زميله: "بدا الأمر سيئاً، لقد كان سيئاً، لقد شعر بالسوء، لا أعرف حقاً ما هو البروتوكول الطبي، ولا أعرف كيف يعمل، ولكن إذا قال أطباؤنا إننا بحاجة إلى شخص ما للمساعدة على الفور، فلا أعتقد أنه يجب عليه المشي".

وأضاف: "هذا ليس قراري ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير شيء ما، لو كان شخص ما على أرض الملعب، ورأيت أن الحادث كان كبيراً، فما عليك سوى الذهاب إلى الملعب، حتى لو قال الحكم: لا تدخل، فقط استمر في الدخول، وإذا رأيت أن الأمر ليس خطيراً، فيمكنك عدم الدخول وانتهى الأمر، ولكن ثواني قليلة يمكن أن تساعد كثيراً".

فيما قال ماركو روسي، مدرب منتخب المجر، للصحفيين: "كان الوضع مربكاً، ما سمعته من اللاعبين هو أن اللاعب في تلك اللحظة بدا وكأنه لم يكن واعياً، لذا كان الجميع قلقين حقاً بشأن حالته وكانوا قلقين أيضًا بشأن حقيقة وصول الأطباء الذي كانوا متأخرين بعض الشيء".

وتابع: "لكن بالطبع، ربما لم يدركوا (الأطباء) أن الوضع خطير، ولحسن الحظ، اللاعب المصاب ليس تحت أي نوع من المخاطر، من المحتمل أن يخضع لعملية جراحية في الساعات القادمة لأنه أصيب بكسر هنا (مشيراً إلى خده)، لكنه يتمتع بصحة جيدة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، إذا تأهلنا للدور الثاني، فلن يكون جزءاً من الفريق بعد الآن".

عندما اتصلت به شبكة CNN حول ما إذا كان سيراجع إجراءاته الطبية، قال الاتحاد الأوروبي (يويفا)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، في بيان: "في الدقيقة 62، سقط اللاعب المجري رقم 19، بارناباس فارغا، على الأرض بسبب اصطدامه بلاعب آخر".

وأضاف: "بعد تقديم المساعدة الطبية للاعب على أرض الملعب، استعاد وعيه الكامل وتمّ نقله إلى المستشفى لمزيد من المراقبة، في الوقت الحالي يمكننا أن نؤكد أن اللاعب في حالة مستقرة وواعي".