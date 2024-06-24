دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطات مصورة تظهر ما فعله دومينيك سوبوسلاي، لاعب منتخب المجر، مع الجهاز الطبي، بعد إصابة زميله بارناباس فارغا، على هامش مباراة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، الأحد.

في الدقيقة 68 من زمن مباراة بين منتخب المجر ومنتخب إسكتلندا، اصطدم اللاعب بارناباس فارغا بلاعبي المنافس داخل منطقة الجزاء خلال تنافسهم على الكرة، قبل أن يسقط مغشيًا عليه.

وحينها سارع اللاعب دومينيك سوبوسلاي في التوجه نحو الجهاز الطبي للتدخل على الفور ومعالجة اللاعب، وظهر وهو يساعدهم في إدخال النقالة للمستطيل الأخضر.

كما ظهر اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو يذرف الدموع على أثر إصابة زميله بارناباس فارغا.

ونُقل اللاعب المصاب لخارج أرض الملعب، ثم تمّ استئناف المباراة، التي شهدت فوز منتخب المجر بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وارتدى دومينيك سوبوسلاي قميص زميله بارناباس فارغا خلال الاحتفال بالفوز.