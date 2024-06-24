دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلي، على أرض استاد القاهرة الدولي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

وقال الزمالك، في بيان، الاثنين، إن القرار يأتي بسبب "غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وأضاف: "تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا".

وتابع بيان الزمالك: "فعذرًا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".

في وقت سابق، أصدر النادي بياناً من 4 مطالب، بينها عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني من الدوري المصري، إلا بعد لعب جميع الفرق مبارياتها المؤجلة من الدور الأول.

ويقع الزمالك في المركز العاشر على سلم ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، بعد خوض 20 مباراة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني بـ42 نقطة، بعد لعب 18 مباراة.