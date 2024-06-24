دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري، الاثنين، تلقيه خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة الفريق مع نظيره الزمالك، التي كانت مقررة على أرض استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

وكشف النادي الأهلي أن رابطة الأندية المحترفة قد قررت اعتباره فائزاً في المباراة بنتيجة 0/2، بعد رفض الزمالك خوض القمة، مساء الثلاثاء المقبل.

بهذا القرار، يكون الأهلي قد وصل للنقطة 45 في المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 34 في المركز العاشر.

وكان الزمالك أصدر بيانًا أعلن من خلاله عدم مواجهة غريمه التقليدي، بسبب "غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وقال الزمالك في بيانه: "تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا. فعذرًا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".