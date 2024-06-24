(CNN) – رد قائد المنتخب الإنجليزي ونجم نادي بايرن ميونيخ، هاري كين، على انتقاد اللاعب الإنجليزي السابق والمحلل، غاري لينيكر، لأداء المنتخب الإنجليزي واستخدامه لفظا "غير لائق" في إطار انتقاده، الأحد.

وسُئل كين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إنجلترا أمام سلوفينيا عن استخدام لينيكر وصفا غير لائق لأداء المنتخب أمام الدنمارك.

وأجاب قائد المنتخب الإنجليزي بالقول: "لا أريد أن أقلل من احترام أي لاعب، خصوصا ذلك الذي ارتدى هذا القميص ويعلم ما يعني اللعب لإنجلترا".

وتابع قائد المنتخب الإنجليزي قائلا: "ما يجب أن يعلمه اللاعبون السابقون والمحللون أنه من الصعب ألا يُسمع ما يقولونه من جانب اللاعبين الشبان أو أولئك الذين مازالوا حديثي العهد مع هذه البيئة".

وأردف كين قائلا عن المحللين واللاعبين السابقين: "أعتقد أن لديهم مسؤولية، أعلم أنهم يجب أن يكونوا صادقين، ولكن يجب أن يتحلوا بالمسؤولية كلاعبين سابقين ولاعبين يُنظر إليهم على أنهم قدوة، فالناس يهتمون بما يقولونه والناس يستمعون إليهم".

وأضاف نجم بايرن ميونيخ: "لكل شخص رأيه، لكن في نهاية المطاف لم نحقق أي لقب كمنتخب منذ مدة طويلة، وقد كان الكثير من هؤلاء اللاعبين جزءا من تلك المدة ويعلمون مدى صعوبة الأمر، أنا لا أقصد أحدا بعينه، لكن ما أود قوله إنه من الصعب الفوز بمثل هذه البطولات ومن الصعب اللعب لمنتخب إنجلترا".

وختم كين بالقول: "لا أريد أن أقلل من احترام أي لاعب سابق، لكن تذكر دائما مدى صعوبة ارتداء هذا القميص"، ودعا اللاعبين السابقين إلى دعم المجموعة وتزويدها بالثقة للفوز بالبطولة.

وكان لينيكر قد شن هجوما لاذعا على المنتخب الإنجليزي بعد مباراة الدنمارك واستخدم لفظا "غير لائق" في وصف الأداء من خلال البودكاست الذي يُقدمه "The Rest Is Football".