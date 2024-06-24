دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك اللاعب كيليان مبابي في تدريبات منتخب فرنسا، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا، المقرر إقامتها على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وأظهر فيديو مبابي وهو يشارك زملائه التدريبات، وقد سجّل هدفًا، قبل أن تنتابه فرحة عارمة ويرمي قناعه.

وتقرر أن يرتدي كيليان مبابي قناع وجه عند مشاركته مع منتخب "الديوك" في المباريات المقبلة من البطولة المقامة في ألمانيا، بسبب إصابة في الأنف تعرض لها في ظهوره الأول في البطولة.

ولم يشارك اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، في المباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب هولندا، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الثانية، إذ جلس على دكة البدلاء، لكن من المتوقع أن يعود للمشاركة مع رفاقه في المباراة القادمة.