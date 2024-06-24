لاعب منتخب بلجيكا: لوكاكو يشعر بالخوف في يورو 2024 لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانى المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من سوء الحظ، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا.

كان لوكاكو قد سجّل 3 أهداف في البطولة إلى الآن، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد الـ "VAR" قد ألغت هذه الأهداف.

أحرز روميلو لوكاكو هدفين أمام منتخب سلوفاكيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، لكن تمّ إلغاء الهدف الأول بداعي التسلل، والثاني لوجود لمسة يد على أحد لاعبي منتخب بلجيكا.

كما هزّ المهاجم، 31 عامًا، شباك منتخب رومانيا في الجولة الثانية، لكن تمّ إلغاء هدفه بداعي التسلل.

في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال لاعب منتخب بلجيكا، جيريمي دوكو: "كان لوكاكو يود تسجيل الأهداف، لكن أعتقد أنه الآن يشعر بالخوف من الاحتفال بعد أن يهزّ شباك المنافسين"، في إشارة منه أن تكرار إلغاء الأهداف قد أثر بالفعل على الحالة الذهنية لزميله لوكاكو.

وتابع: "لم يكن لديه الكثير من الحظ، لكنه سعيد، إنه سعيد لأننا فزنا بمباراتنا الأخيرة، بالطبع، كمهاجم، يريد دائمًا التسجيل، وبالطبع عندما تفكر في إحصائياتك الفردية، فهذا أمر طبيعي، لكنه سعيد بالتأثير الذي يحدثه على فريقنا والفرص التي يخلقها".

وأكمل دوكو: "إذا شاهدت المباريات يمكنك أن ترى مدى أهميته بالنسبة لنا، لم يسجل، لكنه قدم تمريرة حاسمة وهذا مهم أيضاً".