(CNN) – لفت صحفي إيطالي الأنظار بعد أن وجه كلمات مؤثرة لنجم منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، بعد تأهل إيطاليا لدور الـ16 من كأس أمم أوروبا ومغادرة منتخب كرواتيا من الدور الأول.

وقال الصحفي الإيطالي في المؤتمر الصحفي الذي تبع مباراة إيطاليا وكرواتيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات: "مساء الخير لوكا من صحفي إيطالي... وددت أن أشكرك على كل ما قدمته ليس فقط اليوم بل على مدار مسيرتك الكروية، مرة أخرى لقد أظهرت نفسك كلاعب من طراز عالمي عندما سجلت رغم أنك أهدرت ركلة جزاء".

وأضاف الصحفي الإيطالي قائلا: "وددت فقط أن أقول هذا لك وأود أن أطلب منك ألا تعتزل كرة القدم، لأنك أحد أعظم اللاعبين الذين علقت عليهم... شكرا لك".

ورد لوكا على كلمات الصحفي بالقول: "شكرا (باللغة الإيطالية)... شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات الرائعة، أشكرك من أعماق قلبي".

وتابع نجم ريال مدريد والفائز بالكرة الذهبية عام 2018، قائلا: "أنا أيضا أرغب بأن أواصل اللعب للأبد، لكن سيأتي وقت وأُعلق فيه حذائي (أعتزل كرة القدم)، سأواصل اللعب، لا أدري لكم من الوقت، لكن شكرا جزيلا على كلماتك".

وكانت كرواتيا قد غادرت كأس أمم أوروبا من الدور الأول بعد تعادلها مع إيطاليا بهدف لمثله، إذ تقدم المنتخب الكرواتي بهدف لمودريتش، في حين تعادلت إيطاليا في آخر دقيقة من عمر المباراة عن طريق ماتيا زاكاني.

وبعمر الـ38 عاما، أصبح لوكا مودريتش أكبر لاعب في السن يُسجل هدفا في كأس أمم أوروبا عبر التاريخ.