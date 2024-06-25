دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب كوستاريكا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، على أرض ملعب "صوفي"، فجر الثلاثاء، وضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كوبا أمريكا 2024.

وأظهرت لقطات مصورة، متداولة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عدم رضا نيمار على تعثر منتخب "السامبا" في افتتاح مشواره في البطولة.

وظهر نيمار دا سيلفا وهو يشعر بالتوتر خلال مشاهدته للمباراة من المدرجات، وبدا مستغرباً من قرار استبدال اللاعب فينيسيوس جونيور ودخول زميله إندريك فيليبي بدلاً عنه، في الدقيقة 71.

فيما وجّهت الجماهير البرازيلية التحية للاعب نادي الهلال السعودي، البالغ من العمر 32 عاماً، خلال ظهوره على شاشة الملعب.

في وقت سابق، حضر نيمار، الذي يغيب عن الملاعب بداعي الإصابة، تدريبات منتخب البرازيل استعداداً لهذه المباراة، إذ حرص على دعمهم ومساندتهم.