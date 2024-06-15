ماذا قال نيمار عن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، على مشاركة فريقه في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو/ حزيران 2025.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد ضمن مشاركته في مونديال الأندية، الذي يشهد مشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى.

وقال نيمار للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت: "إنه لشرف لي أن ألعب في كأس العالم للأندية 2025 دفاعاً عن نادي الهلال، أفضل الأندية وأفضل الرياضيين حول العالم سيكونون هناك".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً: "من الواضح أن هذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه نادي الهلال وزملائي، التوقعات للبطولة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنكون مستعدين لإسعاد جماهيرنا".

فيما قال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، عبر حسابه على منصة إنستغرام: "أعزائي مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، في غضون عام واحد بالضبط ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً من الاتحادات القارية الستة".

وتابع قائلاً: "استعد، لأن أفضل مسابقة عالمية للأندية على وشك البدء، ستشاهد ما لم تره من قبل، وستختبر ما لم تختبره من قبل، الأفضل من جميع أنحاء العالم، وفي النهاية سيكون هناك بطل واحد حقيقي للعالم".