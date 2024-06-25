تكاد لا تصدق.. إحصائية فريدة لرونالدو في يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إحصائية مميزة باسمه، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

شارك رونالدو في 6 نسخ من اليورو، لكن النسخة الحالية كانت الأبرز لنجم نادي النصر السعودي من حيث السرعة على الرغم من تقدمه بالسن.

في نسختي 2004 و2008، اللتين شهدتا مشاركة كريستيانو رونالدو، لم يكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد بدأ بتسجيل سرعات اللاعبين، لكن في نسخ 2012 و2016 و2020 و2024 قد فعل ذلك.

بحسب الموقع الرسمي للبطولة، إليكم إحصائية خاصة برونالدو من حيث السرعة في 4 نسخ، نستعرضها فيما يلي:

نسخة 2012: كان يبلغ 27 عامًا، ووصلت سرعته القصوى إلى 32 كم/ساعة.

نسخة 2016: في عامه الـ31، وصلت سرعته القصوى إلى 29.1 كم/ساعة.

نسخة 2020: عندما كان يبلغ 35 عامًا، كانت سرعته القصوى إلى 29.7 كم/ساعة.

نسخة 2024: في عامه الـ39، ووصلت سرعته القصوى بعد خوضه مباراتين حتى الآن إلى 32.7 كم/ساعة.

بهذا تكون النسخة الجارية في ألمانيا قد شهدت أكبر سرعة للنجم البرتغالي، مما يعني أنه يعيش أفضل مستوياته على الصعيدين الجسدي والفني.