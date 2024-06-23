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نشر الأحد ، 23 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل كريستيانو رونالدو إضافة إحصائيات مميزة لمسيرته الكروية، على هامش مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

ولعب رونالدو مؤخراً بجوار لاعب لم يكن مولوداً عندما ظهر نجم نادي النصر السعودي في بطولة "اليورو" للمرة الأولى.

في يونيو/ حزيران 2004، شارك كريستيانو رونالدو في 6 مباريات ضمن البطولة، وسجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

حينها لم يكن جواو نيفيس، لاعب منتخب البرتغال وزميل رونالدو في الوقت الحالي، مولوداً، إذ وُلد في 27 سبتمبر/ أيلول 2004.

والسبت الماضي، لعب جواو نيفيس بجانب رونالدو خلال مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب تركيا، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة "اليورو" بنسختها الـ17، إذ دخل لأرض الملعب عند الدقيقة 88.

وكان منتخب البرتغال قد تغلّب على منتخب تركيا بثلاثة أهداف دون رد، ليضمن تأهله للدور الثاني.