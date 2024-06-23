عندما لعب في البطولة لم يكن زميله مولوداً.. "حدث غريب" بين رونالدو ولاعب البرتغال في يورو 2024

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
عندما لعب في البطولة لم يكن زميله مولوداً.. "حدث غريب" بين رونالدو ولاعب البرتغال في يورو 2024
Credit: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل كريستيانو رونالدو إضافة إحصائيات مميزة لمسيرته الكروية، على هامش مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

ولعب رونالدو مؤخراً بجوار لاعب لم يكن مولوداً عندما ظهر نجم نادي النصر السعودي في بطولة "اليورو" للمرة الأولى.

في يونيو/ حزيران 2004، شارك كريستيانو رونالدو في 6 مباريات ضمن البطولة، وسجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

حينها لم يكن جواو نيفيس، لاعب منتخب البرتغال وزميل رونالدو في الوقت الحالي، مولوداً، إذ وُلد في 27 سبتمبر/ أيلول 2004.

والسبت الماضي، لعب جواو نيفيس بجانب رونالدو خلال مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب تركيا، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة "اليورو" بنسختها الـ17، إذ دخل لأرض الملعب عند الدقيقة 88.

قد يهمك أيضاً

لعب مع أب ونجله.. "يورو" 2024 يشهد "واقعة غريبة" في مسيرة رونالدو

وكان منتخب البرتغال قد تغلّب على منتخب تركيا بثلاثة أهداف دون رد، ليضمن تأهله للدور الثاني.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.