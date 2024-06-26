بسيناريو "مجنون".. حسم المتأهلين من المجموعة الخامسة في يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يُكشف عن المتأهلين للدور الثاني من المجموعة الخامسة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، إلا بعد خوض منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتساوت منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا في النقاط قبل المباراة الأخيرة ضمن الدور الأول، إذ كان برصيد كلّ منتخب 3 نقاط، لكن منهم من تفوّق بفارق الأهداف أو باللعب النظيف.

كان سلم الترتيب على الشكل التالي:

رومانيا: 3 نقاط (+1).

بلجيكا: 3 نقاط (+1).

سلوفاكيا: 3 نقاط (0).

أوكرانيا: 3 نقاط (-2).

وخلال مباراتي بلجيكا مع أوكرانيا وسلوفاكيا مع رومانيا، شهد سلم الترتيب تغييرًا، إلا أن مع صافرة النهاية قد تمّ الإعلان عن 3 منتخبات قد بلغت ثمن النهائي، وهي: رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا، فيما ودعت أوكرانيا البطولة.

وكان التعادل السلبي قد سيطر على مباراة بلجيكا وأوكرانيا، فيما خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة سلوفاكيا ورومانيا.

وانتهى سلم الترتيب على ما يلي:

رومانيا: 4 نقاط (+1).

بلجيكا: 4 نقاط (+1).

سلوفاكيا: 4 نقاط (0).

أوكرانيا: 4 نقاط (-2).